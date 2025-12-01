Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Trickdiebstahl

Celle (ots)

Bereits in der letzten Woche ist es in Celle zu einem Trickdiebstahl aus einem Wohnhaus gekommen. Ein bislang unbekannter Mann klingelte am Dienstag, 25.11.2025 zwischen 16 und 17 Uhr bei einer 89-jährigen in der Wittinger Straße an der Haustür. Er gab an, dass die Wasserleitungen im Haus kontrolliert werden müssen. Die Seniorin ließ den Unbekannten ins Haus. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es ihm, die Dame abzulenken, einige der Räume zu durchsuchen und anschließend wieder zu verschwinden. Als die Seniorin bemerkte, dass der Mann weg war, stellte sie das Fehlen mehrerer Schmuckstücke fest, darunter einige Ringe und Uhren. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- zirka 40 Jahre alt - korpulent - zirka 170cm groß - hochdeutsche Sprache - Dunkle kurze Haare - Dunkle Kleidung

Weitere Hinweise liegen nicht vor. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen. Die Polizei warnt vor diesem Hintergrund eindringlich vor Haustürbetrug und rät zu besonderer Vorsicht, vor allem, wenn angebliche Handwerker vor der Tür stehen. Unbekannte Besucher sollte man zunächst durch den Türspion oder ein Fenster genau betrachten und die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel öffnen. Besonders wichtig ist es, Handwerker nur dann in die Wohnung zu lassen, wenn man sie selbst bestellt hat oder sie eindeutig von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Viele Betrüger geben sich als Techniker der Stadtwerke, Installateure oder Mitarbeiter eines Serviceunternehmens aus - deshalb sollte man sich immer Ausweise zeigen lassen und im Zweifel selbst die Hausverwaltung oder das Unternehmen telefonisch kontaktieren. Dabei gilt: Die Telefonnummer immer eigenständig heraussuchen und nicht eine Nummer verwenden, die der Besucher selbst angibt. Ist man unsicher, kann man den angeblichen Handwerker auf einen späteren Zeitpunkt verweisen, an dem eine vertraute Person anwesend ist. Hören Sie hier auf ihr Bauchgefühl und schließen Sie die Tür, wenn Ihnen jemand oder etwas an der Situation merkwürdig vorkommt. Drängen Besucher sich auf, sollte man laut und bestimmt auftreten oder Hilfe rufen. Es empfiehlt sich zudem, mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, Absprachen zu treffen, um sich gegenseitig Unterstützung zu leisten, wenn unbekannte Personen an der Wohnungstür erscheinen.

