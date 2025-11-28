POL-CE: Polizei nimmt aggressiven Mann in Gewahrsam
Celle (ots)
Am Nachmittags des 27.11.2025 beschäftigte ein 27-jähriger Mann die Polizei, der im Stadtgebiet Celle mehrfach in aggressiver und belästigender Weise auffällig wurde. Er konnte am selben Abend nach der Begehung eines Ladendiebstahls schlussendlich durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden.
