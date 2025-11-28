POL-CE: Polizei nimmt aggressiven Mann in Gewahrsam

Celle (ots) - Am Mittwochabend, den 26.11.2025 kam es auf einem Gehweg an der Aller im Bereich des Alten Bremer Weges zu einer Begegnung zwischen zwei Männern. Einer der Männer war in Begleitung seines Hundes unterwegs, als er auf einen weiteren Mann traf und es zunächst zu einem Wortwechsel zwischen den beiden Personen kam. Im Laufe des Wortwechsels zeigt der eine ...

mehr