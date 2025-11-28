PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei nimmt aggressiven Mann in Gewahrsam

Celle (ots)

Am Nachmittags des 27.11.2025 beschäftigte ein 27-jähriger Mann die Polizei, der im Stadtgebiet Celle mehrfach in aggressiver und belästigender Weise auffällig wurde. Er konnte am selben Abend nach der Begehung eines Ladendiebstahls schlussendlich durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Pressestelle
Kristina Ommen
Telefon: 05141-277-104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 11:11

    POL-CE: Verkehrsunfall - Kind auf Schulweg leicht verletzt

    Winsen (Aller) (ots) - Am Morgen des 28.11.2025 kam es in Winsen (Aller) in der Poststraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand überquerte ein 13-jähriges Kind mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg in der Poststraße. Eine PKW-Fahrerin näherte sich dem Überweg in langsamem Tempo. Aus bislang nicht bekannten Gründen, übersah sie das Kind und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 08:32

    POL-CE: Polizei sucht Zeugen - Einbruch in Imbiss in Unterlüß

    Unterlüß (ots) - In der Nacht von Mittwoch 26.11.25 auf Donnerstag 27.11.2025 kam es zu einem Einbruch in den Imbiss "Istanbul Grill" in der Bahnhofstraße in Unterlüß. Die Tat ereignete sich zwischen 23 Uhr und 06 Uhr morgens. Die unbekannte Täterschaft beschädigte eine Fenster und drang so in die Räumlichkeiten des Imbiss ein. Es wurde Bargeld entwendet. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt und ein ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 13:51

    POL-CE: Zwischenfall beim Spaziergang - Polizei ermittelt nach verbaler Auseinandersetzung

    Celle (ots) - Am Mittwochabend, den 26.11.2025 kam es auf einem Gehweg an der Aller im Bereich des Alten Bremer Weges zu einer Begegnung zwischen zwei Männern. Einer der Männer war in Begleitung seines Hundes unterwegs, als er auf einen weiteren Mann traf und es zunächst zu einem Wortwechsel zwischen den beiden Personen kam. Im Laufe des Wortwechsels zeigt der eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren