Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Celle vom 28.11. bis 30.11.2025

Celle / Bergen (ots)

+Böllerwürfe von Balkon+

Celle/Heese - Am Freitagnachmittag wird der Polizei gemeldet, dass von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses am Lauensteinplatz Böller in Richtung Straße geworfen werden. Der Verursacher kann durch die eingesetzten Beamten schnell ausfindig gemacht werden. Dabei handelt sich um ein 13jähriges Kind, welches sein Fehlverhalten schnell zugibt. Das Kind wird an die Mutter übergeben und es wird ein entsprechendes Gespräch geführt. Bei dem Vorfall ist niemand zu Schaden gekommen.

+Störenfriede vom Weihnachtsmarkt übernachten bei der Polizei+

Celle/Innenstadt - Im Laufe des Freitagabends kam es zu mehreren Störungen durch zwei verschiedene Besucher des Weihnachtsmarktes. In beiden Fällen wurden die stark alkoholisierten Besucher zunächst des Veranstaltungsgeländes verwiesen. Da dies keine Wirkung zeigte, mussten beide ihren Rausch im Gewahrsam der Polizei ausschlafen.

+Alkoholisiert im Straßenverkehr+

Celle - Im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag wurden durch die Beamten der Polizei Celle zwei Verkehrsteilnehmer kontrolliert, welche beide alkoholisiert waren. Zunächst wurde gegen 02:30 Uhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer in der Nähe des Inkognitos angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von ca. 0,8 Promille. Gegen 04:00 Uhr wurde ein 19-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Wilhelm-Heinichen-Ring kontrolliert. Auch bei ihm zeigte das Alkoholmessgerät eine Atemalkoholkonzentration von 0,8 Promille an. Gegen die Fahrzeugführer wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

+Gartenlaube aufgebrochen und als Nachtlager genutzt+

Celle - Am Samstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, erlebte der Pächter einer Parzelle im Kleingartenverein Kiebitzsee eine unangenehme Überraschung. Erst stelle er fest, dass jemand die Tür zu seiner Laube aufgebrochen hatte, dann bemerkte er, dass sich der Einbrecher noch in der Hütte befand. Er hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 26jährige erklärte den Einsatzkräften, er habe die Gartenlaube auf der Suche nach einem Schlafplatz aufgebrochen, sich ein Essen gekocht und an den Getränken bedient und schließlich die Nacht dort verbracht. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

+Lautstarker Streit vor dem AKH Celle+

Celle - Zu einer Körperverletzung wurde die Polizei Celle am Samstag gegen 10:00 Uhr auf den Vorplatz des AKH Celle gerufen. Ein 19jähriger war derart lautstark mit seiner 18jährigen Freundin in Streit geraten, dass mehrere Passanten und Besucher darauf aufmerksam wurden und den Notruf wählten. Im Streit des Pärchens soll es zu einer Körperverletzung zum Nachteil der jungen Frau gekommen sein, diese gab jedoch an nicht verletzt zu sein. Die genauen Hintergründe sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Celle unter 05141-2770 zu melden.

+Erneute Störung des Weihnachtsmarktes+

Celle/Innenstadt - Am Samstag gegen 20:00 Uhr fiel erneut einer der Störenfriede vom Vorabend auf. Dieser bepöbelte Passanten und randalierte erneut auf dem Weihnachtsmarkt. In Folge dessen wurde der Mann erneut in polizeiliches Gewahrsam genommen und verblieb hier auf richterliche Anordnung bis zum nächsten Morgen.

+Unbelehrbar auf E-Scooter+

Celle - Am Sonntagmorgen gegen 07:00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 20jähriger Mann in der Dasselsbrucher Straße auf, welcher neben einem nicht versicherten E-Scooter stand. Die Beamten erläutertem dem offensichtlich auch alkoholisierten Mann die Rechtslage und forderten ihn auf den E-Scooter im Höchstfall zu schieben. Diese Erklärungen schienen nicht auf fruchtbaren Boden gefallen zu sein, denn kurze Zeit später fuhr der Mann auf dem Scooter an den Beamten vorbei. Ein Alkoholtest ergab 1,89 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

+Geldbörsen geklaut+

Bergen/Hermannsburg - Zu zwei Geldbörsendiebstählen kam es am Samstag, 29.11.205 in Hermannsburg und Bergen. Eine 65jährige Frau befand sich um ca. 12 Uhr bei Aldi in Hermannsburg, um ihren Einkauf zu tätigen. Auf dem Weg zur Kasse bemerkte sie, dass durch unbekannte Täter ihre Geldbörse aus dem Einkaufskorb entwendet worden ist. Gleiches widerfuhr einer 76 Jahre alten Frau in Bergen, ebenfalls beim Aldi. Sie befand sich dort gegen 17:00 Uhr zum Einkaufen. Hier entwendeten die Täter aus der Handtasche die Geldbörse. In dem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, Wertgegenstände immer im Blick zu haben bzw. in verschlossenen Taschen aufzubewahren, um den Tätern erst gar keine Gelegenheit zu bieten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell