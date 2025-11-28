Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall - Kind auf Schulweg leicht verletzt

Winsen (Aller) (ots)

Am Morgen des 28.11.2025 kam es in Winsen (Aller) in der Poststraße zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand überquerte ein 13-jähriges Kind mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg in der Poststraße. Eine PKW-Fahrerin näherte sich dem Überweg in langsamem Tempo. Aus bislang nicht bekannten Gründen, übersah sie das Kind und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Kind mit seinem Fahrrad. Hierbei stürzte das Kind und verletze sich am Ellenbogen.

Ein hinzugezogener Rettungswagen übernahm die Erstversorgung und entließ das Kind im Anschluss in die Obhut seiner Eltern.

Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell