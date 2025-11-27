Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwischenfall beim Spaziergang - Polizei ermittelt nach verbaler Auseinandersetzung

Celle (ots)

Am Mittwochabend, den 26.11.2025 kam es auf einem Gehweg an der Aller im Bereich des Alten Bremer Weges zu einer Begegnung zwischen zwei Männern. Einer der Männer war in Begleitung seines Hundes unterwegs, als er auf einen weiteren Mann traf und es zunächst zu einem Wortwechsel zwischen den beiden Personen kam. Im Laufe des Wortwechsels zeigt der eine Mann, dem Hundebesitzer nach dessen Angaben ein Messer vor. Zu einer Berührung oder Verletzung ist es nicht gekommen. Als der Hundebesitzer drohte, umgehend die Polizei zu verständigen, flüchtete der andere Mann.

Die Person wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - schlank - ca. 180 cm groß - ca. 40 Jahre alt - westasiatisches Erscheinungsbild - krauses, gelocktes Haar - trug eine dunkle, ausgebeulte Arbeitshosen - dunkle "Stone Island" Jacke - dunkle Arbeitsschuhe mit Stahlkappen - trug ein Tuch oder eine Maske über Mund und Nase

Der Sachverhalt wurde durch die Ermittler geprüft und es konnte kein Zusammenhang mit den vorangegangen Angriffen auf Frauen im Stadtbereich hergestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell