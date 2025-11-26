Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei entdeckt Cannabisplantage in leerstehender Wohnung

Hermannsburg, LK Celle (ots)

Am Montagabend wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in Hermannsburg gerufen, nachdem dort zwei verdächtige Personen gemeldet worden waren. Zunächst bestand der Verdacht eines Einbruchs. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte im Erdgeschoss ein offenstehendes Fenster fest und gelangten über dieses in die betreffenden Wohnräume.

Personen wurden nicht angetroffen, stattdessen entdeckten die Beamten eine professionell angelegte Cannabisplantage mit insgesamt 141 Pflanzen. Die Wohnung war zum Zeitpunkt des Einsatzes unbewohnt.

In diesem Zuge, wurden weitere Wohnräume in dem Objekt durchsucht, die in einem Zusammenhang mit der Plantage stehen könnten.

Die aufgefundenen Pflanzen sowie umfangreiche Materialien zum Anbau wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

