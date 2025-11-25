Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigungen an Pkw-Reifen - Polizei sucht Zeugen

Lachendorf (ots)

In der Straße Am Bärenblau in Lachendorf wurden in den letzten Wochen bzw. Monaten bislang vier Fälle von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen angezeigt, bei denen Pkw-Reifen durch das Einbringen von Schrauben beschädigt wurden. In drei der angezeigten Fälle wurden die verwendeten Schrauben durch die Geschädigten an die Polizei übergeben. Es handelt sich jeweils um identische, etwa 2,5 cm lange Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz im Schraubenkopf. Die betroffenen Fahrzeuge standen üblicherweise auf dem gekennzeichneten Parkstreifen mittig der Straße in dem überwiegend aus Einfamilienhäusern bestehenden Wohngebiet. Bekannte Tatzeiträume:

07.07.-08.07.2025

16.07.-18.07.2025

08.08.2025

29.09.-30.09.2025

Im Rahmen von Anwohnerbefragungen in der vergangenen Woche wurde zudem bekannt, dass es möglicherweise sechs bis sieben weitere gleichgelagerte Fälle gibt, die bislang nicht zur Anzeige gebracht wurden. Auch dort sollen identische Schrauben in den Reifen gesteckt haben. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Schrauben jeweils unmittelbar vor oder hinter den Reifen platziert wurden. Schadenshöhe: Die Kosten für die Instandsetzung eines beschädigten Reifens liegen durchschnittlich bei ca. 40 EUR, sofern eine Heiß- oder Kaltvulkanisation möglich ist. Muss der Reifen ersetzt werden, entstehen Kosten zwischen 60 und 100 EUR. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Straße Am Bärenblau gemacht hat oder selbst betroffen ist, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145-284210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell