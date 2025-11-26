PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen gesucht; Verkehrsunfall durch Ausweichmanöver

Winsen(Aller), LK Celle (ots)

Am Dienstag, 25.11.25, gegen 18.20 Uhr, kam zu einem Verkehrsunfall in Winsen (Aller), in der Hornbosteler Straße, Höhe Hausnummer 12. Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden PKW zu vermeiden, wich ein Fahrzeugführer mit seinem PKW Skoda nach rechts aus. Es kam zu einem Sachschaden durch die folgende Bordsteinberührung. Der andere Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem PKW unbekannter Fahrzeugmarke von der Örtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizeistation Wietze (Tel.: 05146 98623-0) sucht dringend Zeugen zu dem Vorfall.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Pressestelle
Telefon: 05141/277-104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren