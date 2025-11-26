Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen gesucht; Verkehrsunfall durch Ausweichmanöver

Winsen(Aller), LK Celle (ots)

Am Dienstag, 25.11.25, gegen 18.20 Uhr, kam zu einem Verkehrsunfall in Winsen (Aller), in der Hornbosteler Straße, Höhe Hausnummer 12. Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden PKW zu vermeiden, wich ein Fahrzeugführer mit seinem PKW Skoda nach rechts aus. Es kam zu einem Sachschaden durch die folgende Bordsteinberührung. Der andere Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem PKW unbekannter Fahrzeugmarke von der Örtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizeistation Wietze (Tel.: 05146 98623-0) sucht dringend Zeugen zu dem Vorfall.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell