PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Taschendiebstähle in Supermärkten - Polizei warnt und gibt Verhaltenstipps

Landkreis Celle (ots)

In den vergangenen Wochen hat es im Landkreis Celle mehrere Taschendiebstähle in Supermärkten gegeben. Unter anderem in Hermannsburg nutzten die Täter dabei gezielt Momente, in denen Kunden abgelenkt waren. Generell werden besonders häufig Geldbörsen und Handtaschen gestohlen, die in Einkaufswagen oder auf Rollatoren abgelegt wurden.

Die Polizei rät, Wertsachen wie Bargeld, EC-Karten und Ausweise körpernah zu tragen, idealerweise in verschlossenen Innen- oder Brusttaschen. Hand- oder Umhängetaschen sollten stets geschlossen und im Blickfeld getragen werden, niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen oder am Rollator hängen gelassen werden.

Kunden sollten wachsam sein, wenn sie von Fremden angesprochen oder abgelenkt werden. Es wird empfohlen, nur so viel Bargeld mitzuführen, wie unbedingt notwendig ist. PINs sollten niemals aufgeschrieben und nicht zusammen mit der Karte aufbewahrt werden. Bei Verdacht auf einen Diebstahl oder bei Beobachtung verdächtiger Personen sollte sofort die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden. Wird eine Bankkarte gestohlen, sollte sie nicht nur über die Bank, sondern auch über das KUNO-System gesperrt werden. Nur durch KUNO wird verhindert, dass die Karte beim Lastschriftverfahren mit Unterschrift weiterverwendet werden kann. Die KUNO-Sperrung kann über jede Polizeidienststelle veranlasst werden, wobei die Bankdaten wie IBAN, Kartenfolgenummer und Bankleitzahl mitgebracht werden müssen. Mehr Informationen unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/.

Bei Verlust oder unberechtigten Abbuchungen sind Kontobewegungen zu prüfen, Karten sofort über den Sperr-Notruf (116 116) oder eine Sperr-App zu sperren und der Vorfall der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kristina Ommen
Telefon: 05141-277-106
E-Mail: kristina.ommen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 11:56

    POL-CE: Polizei entdeckt Cannabisplantage in leerstehender Wohnung

    Hermannsburg, LK Celle (ots) - Am Montagabend wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in Hermannsburg gerufen, nachdem dort zwei verdächtige Personen gemeldet worden waren. Zunächst bestand der Verdacht eines Einbruchs. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte im Erdgeschoss ein offenstehendes Fenster fest und gelangten über dieses in die betreffenden Wohnräume. ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 07:46

    POL-CE: Zeugen gesucht; Verkehrsunfall durch Ausweichmanöver

    Winsen(Aller), LK Celle (ots) - Am Dienstag, 25.11.25, gegen 18.20 Uhr, kam zu einem Verkehrsunfall in Winsen (Aller), in der Hornbosteler Straße, Höhe Hausnummer 12. Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden PKW zu vermeiden, wich ein Fahrzeugführer mit seinem PKW Skoda nach rechts aus. Es kam zu einem Sachschaden durch die folgende Bordsteinberührung. Der ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 16:14

    POL-CE: Sachbeschädigungen an Pkw-Reifen - Polizei sucht Zeugen

    Lachendorf (ots) - In der Straße Am Bärenblau in Lachendorf wurden in den letzten Wochen bzw. Monaten bislang vier Fälle von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen angezeigt, bei denen Pkw-Reifen durch das Einbringen von Schrauben beschädigt wurden. In drei der angezeigten Fälle wurden die verwendeten Schrauben durch die Geschädigten an die Polizei übergeben. Es handelt sich jeweils um identische, etwa 2,5 cm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren