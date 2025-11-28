PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CE: Polizei sucht Zeugen - Einbruch in Imbiss in Unterlüß

Unterlüß (ots)

In der Nacht von Mittwoch 26.11.25 auf Donnerstag 27.11.2025 kam es zu einem Einbruch in den Imbiss "Istanbul Grill" in der Bahnhofstraße in Unterlüß. Die Tat ereignete sich zwischen 23 Uhr und 06 Uhr morgens.

Die unbekannte Täterschaft beschädigte eine Fenster und drang so in die Räumlichkeiten des Imbiss ein. Es wurde Bargeld entwendet. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Das Polizeikommissariat Bergen sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise werden telefonisch unter 05051/6064-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Pressestelle
Kristina Ommen
Telefon: 05141-277-104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

