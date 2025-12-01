Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebe entwenden Fahrräder

Wathlingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (29.11./30.11.) in Wathlingen zwei Fahrräder entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen Samstag, 29.11., 16 Uhr und Sonntag, 30.11., 08:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Gartenschuppen in der Straße "Am Rehr" und entwendeten hieraus ein Herren- und ein Damenrad.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Das Damenrad ist schwarz und von der Marke Herkules, das Herrenrad ist anthrazit. Nähere Angaben zu den beiden gestohlenen Fahrrädern liegen derzeit leider nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell