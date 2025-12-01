PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebe entwenden Fahrräder

Wathlingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (29.11./30.11.) in Wathlingen zwei Fahrräder entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen Samstag, 29.11., 16 Uhr und Sonntag, 30.11., 08:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Gartenschuppen in der Straße "Am Rehr" und entwendeten hieraus ein Herren- und ein Damenrad.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Das Damenrad ist schwarz und von der Marke Herkules, das Herrenrad ist anthrazit. Nähere Angaben zu den beiden gestohlenen Fahrrädern liegen derzeit leider nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 12:33

    POL-CE: Polizei nimmt aggressiven Mann in Gewahrsam

    Celle (ots) - Am Nachmittags des 27.11.2025 beschäftigte ein 27-jähriger Mann die Polizei, der im Stadtgebiet Celle mehrfach in aggressiver und belästigender Weise auffällig wurde. Er konnte am selben Abend nach der Begehung eines Ladendiebstahls schlussendlich durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Pressestelle Kristina Ommen Telefon: 05141-277-104 E-Mail: ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 11:11

    POL-CE: Verkehrsunfall - Kind auf Schulweg leicht verletzt

    Winsen (Aller) (ots) - Am Morgen des 28.11.2025 kam es in Winsen (Aller) in der Poststraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand überquerte ein 13-jähriges Kind mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg in der Poststraße. Eine PKW-Fahrerin näherte sich dem Überweg in langsamem Tempo. Aus bislang nicht bekannten Gründen, übersah sie das Kind und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren