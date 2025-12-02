Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Festnahme

Celle (ots)

Im Zusammenhang mit den Angriffen auf drei Frauen im Bereich der Dammaschwiesen und am Fuhserandweg hat die Polizei Celle am Sonntag, 30.11.2025 einen 37-jährigen festgenommen. Die Taten hatten sich im Oktober und November dieses Jahres ereignet. Der Tatverdächtige war einer Passantin am Sonntagmittag aufgefallen, weil er sich im Bereich der Dammaschwiesen auffällig verhalten hatte. Der Mann wurde am Montag, 01.12.2025 einer Haftrichterin vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Celle die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Dem Mann wird vorgeworfen, am 12.11.2025 eine 70-jährige Frau im Bereich der Dammaschwiesen angegriffen und schwer verletzt zu haben. Ob er auch für die anderen beiden Taten am 15.10.2025 und 22.11.2025 verantwortlich ist, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 37-jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

