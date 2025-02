Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (22.02.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer 79-jährigen Fußgängerin und einer Straßenbahn in der Donauwörther Straße. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Gegen 14.30 Uhr überquerte die 79-Jährigezu Fuß die Fahrbahn. Die Straßenbahn machte mit der Klingel auf sich aufmerksam und bremste bereits ab. Es kam dennoch zum Zusammenstoß. Die 79-Jährige stürzte daraufhin. Sie wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 79-Jährige.

