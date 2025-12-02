PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall

Celle (ots)

Gestern (01.12.2025) Abend ist es in Groß Hehlen zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der 53 Jahre alte Fahrer eines Omnibusses befuhr gegen 17:25 Uhr die Celler Straße / B3 aus Richtung Harburger Heerstraße kommend in Richtung "Zur Hasselklink". In Höhe der Einmündung "Zur Alten Schmiede" übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen an der dortigen Ampel wartenden Volvo und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Volvo auf den vor ihm wartenden Seat und einen Mercedes geschoben. Durch den Aufprall wurde die 44 Jahre alte Fahrerin des Seat leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 22.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

