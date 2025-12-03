Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Feuerwerkskörper gezündet

Celle (ots)

Gestern Abend (02.12.2025) ist es im Celler Stadtteil Heese zu einem kleineren Brand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen platzierten Unbekannte gegen 22 Uhr auf einem Baumstamm auf einer Grünfläche in der Straße "Garnseeweg" einen Feuerwerkskörper und entzündeten diesen. Hierdurch begann das Holz zu glimmen, es kam zu einer Rauchentwicklung. Außerdem wurde auf einem Laubhaufen in der Nähe ebenfalls ein Feuerwerkskörper angezündet, hier brannte offensichtlich nur der Böller ab, das feuchte Laub entzündete sich nicht. Ein aufmerksamer Passant hatte den Rauch bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Schaden ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

