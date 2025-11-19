Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall mit Linienbus - Vier Verletzte, Gebäudeschaden in der Lehmbachstraße

Oberhausen (ots)

Am Mittwochabend, den 19. November 2025, wurde die Feuerwehr Oberhausen um 18:07 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Lehmbachstraße alarmiert. Ein Linienbus war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte dabei mit drei PKW und kam schließlich im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses zum Stehen.

Aufgrund der ersten Meldungen, die von mehreren Betroffenen sowie einer möglicherweise eingeklemmten Person sprachen, wurde der Einsatz unter dem Stichwort "Massenanfall von Verletzten" geführt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Oberhausen rückten mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle aus.

Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Entgegen der ersten Meldung war der Busfahrer nicht eingeklemmt und konnte ohne technische Rettungsmaßnahmen aus dem Fahrzeug befreit werden. Neben dem Fahrer befanden sich nach bisherigen Erkenntnissen mindestens fünf weitere Fahrgäste im Bus. Außerdem war die Fahrerin eines beteiligten PKW verletzt.

Der Rettungsdienst untersuchte alle Verletzten und musste vier Personen zur weiteren Kontrolle in umliegende Krankenhäuser transportieren. Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt.

Der Aufprall des Busses verursachte erhebliche Schäden am Eingangsbereich des betroffenen Mehrfamilienhauses. Aus Sicherheitsgründen räumte die Feuerwehr das Gebäude und zog einen Statiker zur Beurteilung hinzu. Dieser konnte Entwarnung geben: Das Gebäude war nicht einsturzgefährdet und bleibt bewohnbar. Der beschädigte Eingangsbereich wurde jedoch mit Baustützen der Feuerwehr gesichert.

Die unverletzten Fahrgäste sowie die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden während der Einsatzmaßnahmen in einem von der STOAG bereitgestellten Bus betreut und vor den Witterungseinflüssen geschützt.

Die Polizei war zur Unfallaufnahme vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Sterkrade stellte während des laufenden Einsatzes den Grundschutz im nördlichen Stadtgebiet sicher.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell