Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Fassadenbrand

Oberhausen

In der Nacht zu Donnerstag wurde die Feuerwehr Oberhausen um 01:57 Uhr zu einem Brand an einem Einfamilienhaus in der Holzstraße alarmiert. Die Bewohner des Hauses hatten Rauch im Gebäude festgestellt und daraufhin den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte bereits auf die Fassade des angrenzenden Wohnhauses übergegriffen. Durch den eingeleiteten Löschangriff konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Die Fassade des Wohnhauses wurde jedoch stark beschädigt. Die Bewohner befanden sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits außerhalb des Gebäudes. Sie wurden durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht, blieben jedoch unverletzt. Das Wohnhaus ist infolge der Rauchbeaufschlagung vorübergehend nicht bewohnbar. Zur Brandursache liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Oberhausen war mit rund 40 Einsatzkräften etwa drei Stunden im Einsatz.

