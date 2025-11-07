Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall mit beschädigtem Baugerüst sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Oberhausen (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Verkehrsunfall auf der Mülheimer Straße alarmiert. Um 14:48 Uhr meldete ein Anrufer der Leitstelle, dass ein PKW in ein Baugerüst gefahren sei.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Ein Fahrzeug war aus bislang ungeklärter Ursache auf den Gehweg geraten, in ein etwa 3 Meter hohes Gerüst geprallt und in der Schaufensterscheibe eines Autohauses zum Stillstand gekommen. Die verunfallte Person konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde bereits vor Ort durch Anwesende betreut. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung und transportierte sie in ein Krankenhaus.

Durch den Aufprall wurde das Baugerüst stark beschädigt und drohte umzustürzen, sodass eine akute Gefahr für den öffentlichen Verkehrsraum bestand. Die Einsatzkräfte leiteten daher umgehend Sicherungsmaßnahmen ein und sperrten die Mülheimer Straße zeitweise in Fahrtrichtung Sterkrade. Dies führte zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen im Bereich der Einsatzstelle.

Da eine Fachfirma nicht unmittelbar erreichbar war, musste die Feuerwehr das instabile Gerüst zunächst selbst sichern und teilweise zurückbauen, um weitere Gefährdungen auszuschließen. Im weiteren Verlauf traf ein Gerüstbauer an der Einsatzstelle ein und übernahm die vollständige Demontage.

Die genaue Unfallursache ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 18 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz konnte nach Abschluss aller Sicherungsmaßnahmen und Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei um 16:50 Uhr beendet werden.

