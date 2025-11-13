FW-OB: Küchenbrand in Oberhausen-Alstaden West

Feuerwehr Oberhausen

Am heutigen Donnerstagvormittag wurde die Feuerwehr Oberhausen um 09:58 Uhr zu einem gemeldeten Küchenbrand an der Behrensstraße im Stadtteil Alstaden West alarmiert.

Beim Eintreffen des Löschzuges der Feuerwache 1 war bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss eines Einfamilienhauses erkennbar. Kurz darauf platzte die Fensterscheibe des Zimmers und Flammen schlugen aus dem Fenster. Umgehend wurde ein Löschangriff über das Fenster mittels Impulsabgabe eingeleitet. Anschließend ging ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude vor, um den Brand im Inneren vollständig zu löschen.

Die Bewohnerin des Hauses konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr zwei Hunde aus dem Haus retten. Sie wurde durch den Rettungsdienst untersucht, blieb jedoch unverletzt. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude mit Hochleistungslüftern entraucht. Das betroffene Gebäude bleibt vorerst unbewohnbar.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit 18 Einsatzkräften rund eine Stunde im Einsatz. Die Behrensstraße musste während der Lösch- und Nachsicherungsarbeiten durch die Polizei gesperrt werden.

Die Brandursache wird derzeit durch die Polizei ermittelt.

