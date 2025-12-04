PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer

Müden / Örtze (ots)

Die Polizei Bergen hat gestern Abend (03.12.2025) gegen 23:00 Uhr in Müden / Örtze einen Peugeotfahrer angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 27 Jahre Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

