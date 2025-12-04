Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Transporter gestohlen

Bröckel (ots)

In der Zeit von Dienstag, 02.12.2025, 18 Uhr bis Mittwoch,03.12.2025, 08 Uhr ist in Bröckel ein Transporter gestohlen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter im genannten Zeitraum Zugang zu dem Gelände eines Autohauses in der Hauptstraße in Bröckel. Hier entwendeten sie auf bislang unbekannte Weise einen weißen Opel Movano und entfernten sich anschließend. Der Schaden liegt bei zirka 20.000 Euro. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

