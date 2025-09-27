PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Betrunken Auto gefahren+++Pkw kollidiert mit Hauswand+++Unfallflucht+++Schlägerei+++

Limburg (ots)

1. Betrunken Auto gefahren

Weilmünster, Färbergasse Freitag, 26.09.2025 gg. 17:55 Uhr

(jb) Aufmerksame Zeugen alarmierten am 26.09.2025 gegen 17:55 Uhr die Polizei in Weilburg, nachdem ihnen der Fahrer eines Pkw aufgefallen war, der deutlich nach Alkohol roch. Der Mann hatte seinen Pkw zuvor in der Färbergasse in Weilmünster in Höhe eines Restaurants abgestellt und war sodann an den Zeugen vorbeigegangen. Hierbei fiel den Zeugen die erhebliche Alkoholfahne des Mannes auf. Die verständigte Streife konnte den Mann letztlich an seiner Wohnanschrift antreffen. Die Einschätzung der Zeugen hinsichtlich des Alkoholgeruches konnte durch die Beamten bestätigt werden. Einen angebotenen Atemalkoholtest lehnte der 58-jährige Mann aus Laubuseschbach ab, sodass er vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme auf die Polizeistation Weilburg verbracht wurde. Er muss sich nun in einem Strafverfahren mit dem Vorwurf der Trunkenheitsfahrt verantworten.

2. Pkw kollidiert mit Hauswand

Mengerskirchen - Probbach, Zum Tannengarten 2 Freitag, 26.09.2025, 18:10 Uhr

(jb) Zur Unfallzeit befuhr eine 44-jährige Frau aus Mengerskirchen mit ihrem Pkw Suzuki die Straße Zum Tannengarten in Probbach. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie an einer Engstelle nach rechts ausweichen. Hierbei kam sie jedoch von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenwand eines angrenzenden Wohnhauses. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt.

3. Schlägerei

Limburg, Schiede / Bahnhofsplatz

Freitag, 26.09.2025, 20:10 Uhr

(jk) Über die Videoschutzanlange in der Innenstadt konnte eine Schlägerei im Bereich des Bahnhofsplatz beobachtet werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass sich eine Gruppe von Südländern schlugen und anschließend in verschiedene Richtung flüchteten. Eine Streife der PSt. Limburg sowie eine Steife der Bundespolizei konnte vor Ort keine Personen mehr feststellen. Bei der Fahndung konnte lediglich eine beteiligte Person zweifelsfrei festgestellt werden. Die Polizei sucht weitere Beteiligte und Geschädigte, sowie weitere Zeugen den Vorfalls. Hinweise werden unter 06431/9140-0 bei der Polizei in Limburg entgegen genommen.

4. Unfallflucht beim Ein - oder Ausparken

Limburg, Joseph-Schneider-Straße 1, Parkplatz Werkstadt

Freitag, 26.09.2025, 10:00 Uhr - 11:20 Uhr

(jk) Beim Rangieren in oder aus einer Parklücke beschädigte ein Verkehrsteilnehmer ein geparktes Fahrzeug. Dessen Fahrerin hatte den VW Touran, silbern zuvor geparkt und war in der Werkstadt. In ihrer Abwesenheit fuhr ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den hinteren linken Kotflügel. Der oder die Fahrerin entfernte sich vom Unfallort ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Schaden von etwa 5000,-EUR Eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht wurde gefertigt.

Hinweise nimmt die Schutzpolizei unter 06431 9140-0 entgegen.

