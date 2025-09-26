PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mit Flaschen aufeinander eingeschlagen +++ Scheiben eingeschlagen +++ Bei Unfall in Kirberg verletzt +++ Verletzte bei Unfall nahe Hadamar +++

Limburg (ots)

1. Mit Flaschen aufeinander eingeschlagen, Limburg, Holzheimer Straße, Donnerstag, 25.09.2025, 20:40 Uhr

(wie) In Limburg ist es am Donnerstagabend zu einer Schlägerei gekommen, wobei auch Flaschen als Schlagwerkzeug im Einsatz waren. Zeugen verständigten gegen 20:40 Uhr die Polizei, da sich in der Holzheimer Straße mehrere Männer lautstark streiten und auch schlagen würden. Noch während der Anfahrt der Streifen gab es zudem die Information, dass nun mit Flaschen aufeinander eingeschlagen würde. Die Beamten konnten die zwischen 20 und 30 Jahre alten Beteiligten der Schlägerei antreffen und kontrollieren. Offenbar war es insbesondere zwischen einem 22-Jährigen und einem 26-Jährigen zu einer zunächst verbalen Streitigkeit gekommen. Diese entwickelte sich aber schnell zu einer handfesten Auseinandersetzung, wobei beide versuchten, den jeweils anderen mit einer Flasche zu schlagen. Nach der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme entfernten sich die Streithähne in verschiedene Richtungen. Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Scheiben eingeschlagen,

Niederselters / Weilburg-Odersbach, Donnerstag, 25.09.2025, 15:00 Uhr bis Freitag, 26.09.2025, 09:00 Uhr

(wie) Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag sind in Niederselters und Odersbach Glasscheiben eingeschlagen worden. Am Freitagmorgen wurde die Polizei zunächst über eine zerstörte Scheibe an einem Pkw in der Jean-Stoppel-Straße in Niederselters informiert. Dort hatte eine 78-Jährige ihren über Nacht an der Straße geparkten grauen Opel Astra mit einer eingeschlagenen Scheibe vorgefunden. Kurz darauf wurden die Beamten nach Weilburg-Odersbach gerufen. Dort hatte ein Unbekannter über Nacht mit einem Stein eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus in der Straße "Zum Steinbühl" eingeworfen. Den Stein stellten die Polizisten am Tatort sicher. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Zum Fall Niederselters unter der Rufnummer 06431/ 9140-0, zum Fall in Odersbach unter der 06471/ 9386-0.

3. Bei Unfall in Kirberg verletzt,

Hünfelden-Kirberg, Bundesstraße 417, Donnerstag, 25.09.2025, 14:05 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag ist bei einem Verkehrsunfall in Kirberg eine Person verletzt worden. Eine 64-Jährige befuhr mit einem Opel die Bundesstraße 417 in Richtung Limburg und wollte an der Kreuzung Hünfelder Höhe nach links abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Seat. Hierbei wurde ein Mann im Seat verletzt und beide Fahrzeuge beschädigt. Der Rettungsdienst behandelte den Verletzten an der Unfallstelle. Der Seat musste abgeschleppt werden, ausgelaufene Betriebsstoffe wurden vom Abschleppdienst abgebunden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 12.000 EUR.

4. Verletzte bei Unfall nahe Hadamar,

Hadamar, Landesstraße 3278, Donnerstag, 25.09.2025, 14:30 Uhr

(wie) Bei Hadamar ist am Donnerstagnachmittag eine Person bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Auf der Landesstraße 3278 sind gegen 14:30 Uhr zwischen Steinbach und Niederzeuzheim zwei Pkw an der Kreuzung mit der Siegener Straße aus Hadamar kollidiert. Offenbar wollte eine Fahrerin von Steinbach kommend nach links in Richtung Hadamar abbiegen und prallte dabei mit einem vorfahrtsberechtigt entgegenkommenden Pkw zusammen, der die ansteigende Straße aus Niederzeuzheim heraufgefahren kam. Bei dem Unfall wurden beide Fahrerinnen verletzt, eine Fahrerin brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro.

