Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kennzeichendiebstähle in Bergen

Bergen (ots)

In der Nacht vom 26.11. auf den 27.11.2025 (Mittwoch / Donnerstag) haben bislang unbekannte Täter von mehreren Fahrzeugen in Bergen die Kennzeichen entwendet. Die Fahrzeuge waren in den Straßen "Ziegeleiweg", "Runde Straße", "Kampweg", "Mozartstraße" und "Am Weinberg" abgestellt. Der Polizei sind mittlerweile mehr als 12 Fälle gemeldet worden. In einigen Fällen entwendeten die unbekannten Täter nur eines der jeweiligen Kennzeichen, in anderen Fällen beide. Die Kennzeichen wurden inklusive der Halterungen abgerissen. Die Schadenshöhe steht noch nicht abschließend fest. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wir gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051-60640 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

