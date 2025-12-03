Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Gebäudebrand

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Gebäudebrand mit starker Rauchentwicklung

Am Mittwoch kam es gegen 7:30 Uhr zu einem größeren Einsatz in der Siemensstraße im Bad Friedrichshaller Stadtteil Kochendorf. Aus bislang unbekannter Ursache geriet dort ein Gebäudekomplex in Brand. Bereits kurz nach Brandausbruch entwickelte sich eine starke Rauchwolke. Anwohner wurden angewiesen Fenster und Türen geschlossen zu halten. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht mehr im Objekt. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr konnte die Flammen erst nach mehreren Stunden eindämmen und den Brand kontrollieren. Zum aktuellen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass der Brand im oberen Bereich des Gebäudes entstand - vermutlich in den Räumlichkeiten eines Wettbüros. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an. Mehrere Feuerwehren waren mit zahlreichen Fahrzeugen und Kräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 Euro.

