POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Kanister mit Sondermüll im Wasserschutzgebiet entsorgt - Zeugen gesucht

Heckfeld: Mineralölhaltige Kanister im Gewässerschutzstreifen abgelegt - Wer hat etwas gesehen?

Zu Wochenbeginn wurden auf einem Feldweg bei Heckfeld sechs ältere, volle Kanister mit circa 120 Litern mineralölhaltigen Abfällen aufgefunden. Der Fundort befindet sich circa 200 Meter vor dem Ortseingang von Heckfeld aus Richtung Dittwar kommend auf der rechten Seite zwischen einem Bach und dem dortigen Brunnengebäude. An der Örtlichkeit befindet sich ein Wasserschutzgebiet sowie ein Trinkwasserbrunnen der lokalen Wasserversorgung. Zu einem Austritt von Flüssigkeiten und somit zu einer Gewässerverunreinigung kam es nicht, jedoch bittet die Polizei Zeugen, die verdächtigen Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Umweltsünder geben können, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim - Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt - zu melden.

