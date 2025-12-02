Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Mosbach: Schnelles Urteil nach sexueller Belästigung

Nur einen Tag nach der Festnahme eines 47jährigen Mannes wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung einer 48jährigen Frau sprach das Amtsgericht Mosbach am Samstag, den 29.11.2025 ein Urteil im beschleunigten Verfahren.

Dem Mann lag zur Last, am Vortag, also am Freitag, 28.11.2025 in der REWE-Filiale An der Bachmühle in Mosbach einer Kundin aus sexuellem Antrieb mit der flachen Hand in den Schritt gefasst zu haben. Der Mann wurde zunächst von Mitarbeitern der Filiale festgehalten und sodann von hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Mosbachs vorläufig festgenommen. Aufgrund der eindeutigen Beweislage beantragte die Staatsanwaltschaft Mosbach die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens. Das Amtsgericht Mosbach gab dem Antrag statt und verurteilte den vorbestraften Mann zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell