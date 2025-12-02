Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfälle

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Billigheim: Fahrradfahrer und Lkw-Fahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Am Montag wurde in Billigheim ein Fahrradfahrer kurzzeitig zwischen einem Lkw und einem parkenden Mercedes eingeklemmt. Der Mercedes befand sich gegen 11:40 Uhr parkend am Straßenrand der Karl-von-Goebel-Straße, als ein Fahrradfahrer an diesem vorbeifuhr. Zeitgleich überholte ein Lkw das Fahrrad mit zu geringen Seitenabstand, sodass der Radfahrer kurzzeitig zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt wurde. Anschließend fuhren sowohl der Lkw, als auch der unbekannte Fahrradfahrer weiter, ohne sich um die Schäden am Mercedes zu kümmern. Zwar kam der Fahrradfahrer im Anschluss noch einmal an die Unfallstelle zurück, hinterließ aber keine Personalien beim Besitzer des Mercedes. Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben? Das Polizeirevier Mosbach nimmt diese unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Elztal: Verkehrsunfall - Lag es an der fehlenden Brille oder doch an den abgefahrenen Reifen?

Am Montagvormittag kam ein 34-Jähriger mit seinem Fiat zwischen Auerbach und Schefflenz von der Fahrbahn ab und kippte in den Straßengraben. Der Fahrer des Fiat kam gegen 10:00 Uhr mit seinem Wagen aus unbekannten Gründen von der Straße ab. Im weiteren Verlauf drehte sich der Pkw um 180 Grad, kippte um und kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite liegend im Straßengraben zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass der 34-Jährige seine vorgeschriebene Sehhilfe nicht trug und außerdem die Hinterreifen des Fahrzeugs stark abgefahren sind. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Mosbach: Verkehrsunfall am Mosbacher Kreuz

Am Montagabend kollidierte ein Skoda mit einem Brückengeländer am Mosbacher Kreuz. Der 62-Jährige Lenker des Wagens fuhr gegen 18:40 Uhr auf der Bundesstraße 27 von Aglasterhausen in Richtung Mosbach. Am Mosbacher Kreuz kam er aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr durch den Grünstreifen bis sein Fahrzeug mit dem Brückengeländer kollidierte und hier zum Stehen kam. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. An der Leitplanke und dem Brückengeländer entstand ein Schaden von in Höhe von circa 10.000 Euro.

