POL-HN: Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Gewässerverunreinigung - Zeugenaufruf

Main-Tauber-Kreis (ots)

K 2893 / Königheim: Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem der Fahrer eines weißen Kleinwagens nach einem Zusammenstoß auf der Kreisstraße 2893 (K2893) bei Königheim am frühen Montagmorgen einfach davonfuhr. Der Unbekannte fuhr mit seinem Pkw um kurz vor 6 Uhr von Pülfringen kommend in Richtung Bretzingen, als ihm auf der Kreisstraße ein Streufahrzeug entgegenkam. Zwischen den beiden Autos kam es zum Kontakt, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Sachschaden am Streufahrzeug wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der weiße Kleinwagen, welcher nicht anhielt, wurde wahrscheinlich linksseitig, vor allem im Bereich des Außenspiegels, beschädigt. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den unbekannten weißen Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 8010 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Ahorn-Schillingstadt: Gewässerverunreinigung - Zeugenaufruf

Am Montagmorgen wurde eine Verunreinigung des Hasselbachs in Ahorn-Schillingstadt, die durch die unsachgemäße Entsorgung eines alten Heizöltanks verursacht wurde, festgestellt. Der Tank, der noch Rückstände von Heizöl enthielt, wurde offenbar über einen Zaun in einen Altmetallcontainer gelegt, der sich vor dem Klärwerk Schillingstadt, im Hasselbachweg, befindet. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen, da der Tank durch Unbekannte, vermutlich mit einem Frontlader, in den Container gehoben wurde. Im Container liefen noch Heizölreste aus, die über den angrenzenden Weg in den Hasselbach gelangten. Nach ersten Schätzungen beträgt die Menge des ausgelaufenen Heizöls etwa 5 Liter. Dank des Einsatzes der Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Öls eingedämmt werden. Dort lebende Biber konnten tatkräftig unterstützen, wodurch das auf der Oberfläche treibende Öl an einem Biberdamm aufgehalten werden konnte. Durch die Feuerwehr wurde das Öl sowohl auf der Straße als auch im Bach mit Ölschlingen gebunden und die weitere Ausbreitung gestoppt. Bislang kam es zu keinem größeren Umweltschaden. Die Polizei Heilbronn bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Verursacher. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten sich mit dem Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt, Standort Tauberbischofsheim, unter der Telefonnummer 09341 810, in Verbindung zu setzen.

