Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbrüche, Trunkenheitsfahrt und Unfall

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Zeugen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus gesucht

Am vergangenen Freitag drangen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Limesstraße in Öhringen ein. Die Einbrecher stiegen vermutlich zwischen 16:45 Uhr und 18:10 Uhr über einen Zaun und traten über den Garten an das Haus heran. Hier versuchten sie die Terassentür aufzuhebeln. Als dies jedoch misslang, wurde eine Glastüre eingeschlagen und die Täter gelangten hierdurch in das Haus. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck und Wertgegenstände. Die Polizei Öhringen bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07941 930 zu melden.

Forchtenberg: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag brach eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Ohrnberger Straße in Forchtenberg-Sindringen ein. Der Einbrecher gelangte gegen 18:00 Uhr über eine eingeschlagene Scheibe in das Haus und durchwühlte sämtliche Räume. Hierbei wurde er vermutlich von dem Hund der Familie gestört. Nichtsdestotrotz konnte der Täter mehrere Wertgegenstände entwenden bevor er unerkannt flüchtete. Die Polizei Künzelsau bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau/Ingelfingen: Verkehrsgefährdungen unter Alkoholeinwirkung - Zeugen gesucht

Nachdem ein 50-Jähriger am Samstagnachmittag alkoholisiert durch den Hohenlohekreis fuhr, sucht die Polizei nach Zeugen und gefährdeten Personen. Verkehrsteilnehmer meldeten gegen 17:20 Uhr, dass der Mann mit seinem VW Golf auf seiner Strecke von der Mergentheimer Straße in Künzelsau, über die B19 bis nach Ingelfingen mehrfach ohne Grund beschleunigte und bremste, riskant abbog und teilweise auf der entgegengesetzten Spur fuhr. Andere Verkehrsteilnehmer sollen dadurch behindert und teilweise gefährdet worden sein. Der 50-Jährige konnte von der Polizei kurze Zeit später an einer Tankstelle in Ingelfingen angetroffen werden. Ein ihm angebotener Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp 1,2 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 50-Jährigen gefährdet wurden oder die dessen Fahrt beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: Unfall durch medizinische Ursache

Wohl aufgrund medizinischer Ursachen kam eine 65-Jährige am Freitagnachmittag mit ihrem Fahrzeug von der Landesstraße 1033 bei Künzelsau ab. Gegen 14:15 Uhr fuhr die Frau mit ihrem VW von Künzelsau in Richtung Amrichshausen. Nach der Ortsausfahrt Künzelsau, kam sie in einer Linkskurve von der Straße ab und fuhr auf den Bordstein am rechten Straßenrand. Hierbei streifte ihr Fahrzeug zunächst die Leitplanke und überquerte in Folge beide Fahrspuren. Der VW geriet hierauf in den linken Grünstreifen und im Anschluss daran wieder auf die Fahrbahn, wo der Wagen, schließlich auf der Gegenfahrspur zum Stillstand kam. Zwei entgegenkommende Verkehrsteilnehmer hielten an, liefen zu dem VW und bemerkten, dass die Frau nicht ansprechbar war. Da das Fahrzeug von Innen verriegelt war, brachten die Ersthelfer ein im Wagen sitzendes Kleinkind dazu die Tür des VWs zu öffnen. Durch den Rettungsdienst konnte die Frau aus dem Fahrzeug geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach erster Einschätzung kam es aufgrund einer medizinischen Ursache zu dem Verkehrsunfall. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

