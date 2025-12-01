Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Einbruch und Unfallflucht gesucht, Unfall mit Verletzten

Adelsheim: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Am Samstagmittag versuchten zwei Unbekannte in ein Haus in Adelsheim einzubrechen. Gegen 12:50 Uhr klingelte es zunächst mehrfach an der Haustür des Gebäudes in der Unteren Austraße. Als der Bewohner die Türe öffnete, war niemand da. Kurz darauf konnte er aus dem ersten Stock beobachten, wie sich eine männliche Person über ein Wiesengrundstück von der Unteren Austraße kommend seinem Haus näherte. Nur wenige Augenblicke später wurde an der Gebäuderückseite eine Scheibe im Erdgeschoss eingeschlagen. Der Bewohner begab sich sodann hinunter und machte lautstark auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchtete der Täter, gemeinsam mit einer weiteren männlichen Person, in Richtung Stadtmitte. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Einer der Männer wird wie folgt beschrieben: - Circa 1,70 Meter groß - Heller Teint - Trug eine helle Hose, eine schwarze Jacke, schwarze Basecap und eine Brille Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen rund um die Untere Austraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Kriminalkommissariat Mosbach zu melden.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer am Samstagabend in Mosbach. Gegen 19 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem BMW auf dem Hardhofweg von Neckarzimmern kommend in Richtung Bergfeld unterwegs, als ihm ein Pkw auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Die Außenspiegel der Fahrzeuge berührten sich, wobei der Spiegel des BMWs beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Mosbach: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 23.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagmittag in Mosbach. Gegen 12 Uhr war eine 55-Jährige mit ihrem Fiat Punto in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Richtung Gewerbeschule unterwegs, als auf Höhe der Einmündung zur Heinrich-Heine-Straße ein 84-Jähriger mit seinem Opel aus einer Grundstücksausfahrt auf die Pfalzgraf-Otto-Straße einfuhr. Hierbei übersah er vermutlich den Punto der Frau und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Opel auf die Seite und wurde durch den Fiat noch einige Meter weitergeschoben. Der Senior wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit und zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeugführer wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber noch am selben Tag verlassen. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten musste die Pfalzgraf-Otto-Straße voll gesperrt werden.

