Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Falsche Polizeibeamte ergaunern Wertgegenstände - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots)

Am Donnerstagnachmittag erhielt eine Seniorin in Heilbronn einen Anruf eines angeblichen Staatsanwalts, der ihr berichtete, dass in der Nähe mehrere Einbrüche stattgefunden hätten. Er gab an, dass Polizeibeamte bei ihr vorbeikommen würden, um ihr Geld und Schmuck zum Schutz vor weiteren Diebstählen abzuholen. Kurz darauf klingelten zwei unbekannte Männer an ihrer Tür und gaben sich als Kriminalbeamte aus. Sie erzählten der Geschädigten, dass auch in ihrer Nähe Einbrüche stattgefunden hätten und baten darum, ihren Schmuck und ihr Bargeld zu "sichern". Den beiden Täter gelang es, die Dame zu überzeugen und Wertgegenstände in einem mittleren fünfstelligen Wert an sich zu nehmen. Beschreibung der Täter: - Täter 1: Ca. 30 Jahre alt, dunkelblonde Haare, bekleidet mit Jeans, sprach deutsch ohne Akzent - Täter 2: Ca. 50 Jahre alt, dunkle Haare, bekleidet mit Jeans, sprach deutsch ohne Akzent Beide Täter trugen eine "Polizeijacke", auf der "Polizei" stand. Sie waren vermutlich mit einem blauen Mittelklasse-Pkw unterwegs. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Donnerstag Beobachtungen zu zwei Männern gemacht haben, die in der Umgebung des Botanischen Obstgartens oder Im Breitenloch in Heilbronn als Polizeibeamte gekleidet unterwegs waren. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen in diesem Zeitraum werden unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell