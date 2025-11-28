PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfall

Heilbronn (ots)

Oedheim: Verkehrsunfall mit leichten Verletzungen

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Falkensteiner Straße in Oedheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw miteinander kollidierten. Ein 19-Jähriger fuhr gegen 14 Uhr mit seinem VW Golf von Oedheim in Richtung Falkenstein und kam aus ungeklärter Ursache nach links über die Fahrbahnmitte. Dort kollidierte er mit dem VW Golf einer 24-Jährigen, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Beide Fahrzeugführende wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

