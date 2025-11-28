PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Sachbeschädigung und Unfallfluchten gesucht

Heilbronn (ots)

Mosbach: Sachbeschädigungen auf Parkdeck - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagmittag beschädigte eine bisher unbekannte Person zwei Pkw in Mosbach. Die beiden Fahrzeuge waren zwischen 11 Uhr am Mittwoch und 12 Uhr am Donnerstag auf dem Parkdeck im Oberen Mühlenweg abgestellt. In diesem Zeitraum wurden der Seat und der Toyota von einem Unbekannten angegangen. Dieser schlug mit einem schweren Gegenstand gegen Fenster und Türen sowie die Karosserie der Pkws. Hierbei entstand ein Schaden von circa 3.600 Euro. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Mosbach: Karussell auf Weihnachtsmarkt beschädigt - Wer hat etwas gesehen

Am Dienstagnachmittag beschädigte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug ein Karussell in Mosbach. Zwischen 13:45 Uhr und 13:50 Uhr wurde das auf dem Marktplatz im Rahmen des anstehenden Weihnachtsmarktes aufgebaute Karussell von einem nicht näher bekannten Fahrzeug touchiert und dabei beschädigt. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Obrigheim/Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwochvormittag wurde der Fiat eines 59-Jährigen in Obrigheim oder Mosbach durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Fiat wurde gegen 5:30 Uhr von seinem Besitzer in der Obrigheimer Hauptstraße, auf Höhe der Hausnummer 22, abgestellt. Gegen 10 Uhr fuhr der Mann sein Fahrzeug dann auf den Kirchplatz in Mosbach. Dort stellte er gegen 12:30 Uhr dann einen Unfallschaden entlang der Fahrerseite fest. Ob dieser bereits in Obrigheim entstand, kann nicht gesagt werden. Die Polizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in Obrigheim im Bereich der Hauptstraße oder am Mosbacher Kirchplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 11:56

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Bombendrohung, Unfall und Raub

    Heilbronn (ots) - Heilbronn: Bombendrohung an der Helene-Lange-Realschule Nachdem die Helene-Lange-Schule per Email eine Bombendrohung erhielt, wurde das Schulgebäude am Donnerstagmorgen durch die Polizei vorsorglich geräumt. Bei der intensiven Überprüfung des Gebäudes durch zahlreiche Einsatzkräfte konnten keine verdächtigen Gegenstände oder Hinweise auf eine ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 10:44

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Boxberg: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall Auf knapp 180.000 Euro belaufen sich die Schäden eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend bei Boxberg ereignete. Ein 57-Jähriger fuhr gegen 20 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Landesstraße 514 von Schwabhausen in Richtung Windischbuch, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Gefährt verlor und von der Fahrbahn abkam. Der ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 12:24

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche und Widerstand

    Heilbronn (ots) - Bad Rappenau: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein Am Mittwochabend, zwischen 15 Uhr und 21 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Ulmenstraße in Bad Rappenau. Die Täter hebelten die Terrassentür im Erdgeschoss auf und durchsuchten alle Räumlichkeiten des Hauses. Es wurden Behältnisse und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren