Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Sachbeschädigung und Unfallfluchten gesucht

Heilbronn (ots)

Mosbach: Sachbeschädigungen auf Parkdeck - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagmittag beschädigte eine bisher unbekannte Person zwei Pkw in Mosbach. Die beiden Fahrzeuge waren zwischen 11 Uhr am Mittwoch und 12 Uhr am Donnerstag auf dem Parkdeck im Oberen Mühlenweg abgestellt. In diesem Zeitraum wurden der Seat und der Toyota von einem Unbekannten angegangen. Dieser schlug mit einem schweren Gegenstand gegen Fenster und Türen sowie die Karosserie der Pkws. Hierbei entstand ein Schaden von circa 3.600 Euro. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Mosbach: Karussell auf Weihnachtsmarkt beschädigt - Wer hat etwas gesehen

Am Dienstagnachmittag beschädigte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug ein Karussell in Mosbach. Zwischen 13:45 Uhr und 13:50 Uhr wurde das auf dem Marktplatz im Rahmen des anstehenden Weihnachtsmarktes aufgebaute Karussell von einem nicht näher bekannten Fahrzeug touchiert und dabei beschädigt. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Obrigheim/Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwochvormittag wurde der Fiat eines 59-Jährigen in Obrigheim oder Mosbach durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Fiat wurde gegen 5:30 Uhr von seinem Besitzer in der Obrigheimer Hauptstraße, auf Höhe der Hausnummer 22, abgestellt. Gegen 10 Uhr fuhr der Mann sein Fahrzeug dann auf den Kirchplatz in Mosbach. Dort stellte er gegen 12:30 Uhr dann einen Unfallschaden entlang der Fahrerseite fest. Ob dieser bereits in Obrigheim entstand, kann nicht gesagt werden. Die Polizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in Obrigheim im Bereich der Hauptstraße oder am Mosbacher Kirchplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell