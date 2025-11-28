Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Bombendrohung, Unfall und Raub

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Bombendrohung an der Helene-Lange-Realschule

Nachdem die Helene-Lange-Schule per Email eine Bombendrohung erhielt, wurde das Schulgebäude am Donnerstagmorgen durch die Polizei vorsorglich geräumt. Bei der intensiven Überprüfung des Gebäudes durch zahlreiche Einsatzkräfte konnten keine verdächtigen Gegenstände oder Hinweise auf eine tatsächliche Gefahr festgestellt werden. Gegen 8:45 Uhr wurden die Einsatzmaßnahmen beendet, und der Schulbetrieb konnte wieder aufgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem sogenannten "Swatting-Fall" ausgegangen.

Gundelsheim: Alkoholisierter Fahrer kommt von Straße ab

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 2035 bei Gundelsheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-Jähriger fuhr gegen 16:15 Uhr mit seinem Mercedes von Gundelsheim in Richtung Tiefenbach, als er nach einem Überholmanöver mehrfach nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und geriet in den Grünstreifen. Kurz darauf konnte der Fahrer den Wagen nicht mehr kontrollieren und fuhr links von der Fahrbahn eine Böschung hinunter und kollidierte schließlich mit einem Baum. Der 49-Jährige war zunächst nicht ansprechbar und musste durch einen Ersthelfer mit leichten Verletzungen über die Beifahrertür aus dem Fahrzeug geborgen werden. Da durch die eingetroffenen Polizisten deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigten einen Wert von 1,9 Promille an. Er musste daraufhin seinen Führerschein abgeben und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die K2035 musste für die Dauer der Fahrzeugbergung für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Heilbronn-Sontheim: Nackter Mann raubt Mobiltelefon

Am Freitagmorgen, gegen 06:45 Uhr, wurde eine 20-Jährige in Heilbronn-Sontheim Opfer eines Raubüberfalls. Die Frau stand an der Bushaltestelle "Bahnhof Nord" in Sontheim, als sich der bislang Unbekannte von der Seite näherte und ihr ihr Iphone aus der Hand riss. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Horkheim. Besonders auffällig war, dass der Mann komplett nackt war. Er wird als schlank, mit heller Haut und Glatze beschrieben. Die Polizei Heilbronn bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich umgehend unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

