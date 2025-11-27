PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugenaufrufe nach Unfallfluchten

Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwoch kam es in Tauberbischofsheim an einem Kreisverkehr in der Pestalozziallee zu einer Unfallflucht. Gegen 20:30 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW von der anderen Tauberseite auf den Kreisverkehr zu. Als er in den Kreisverkehr einfahren wollte, kam ihm ein roter Kleinwagen, der in falscher Richtung durch den Kreisel gefahren war, entgegen. Der Unbekannte verließ den Kreisverkehr an der Ausfahrt, an der der VW-Fahrer einfahren wollte auf dessen Spur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 21-Jährige aus und prallte gegen eine Verkehrsinsel und ein darauf angebrachtes Verkehrsschild. In Folge des Aufpralls wurden die Airbags ausgelöst und der Golf-Lenker zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des roten Wagens setzte seine Fahrt nach dem Vorfall in unbekannte Richtung fort, ohne sich um die Folgen seines Fahrmanöver zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Personen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus - Hinweise erbeten

Am Dienstagmittag wurde in einem Parkhaus in Bad Mergentheim ein geparktes Auto beschädigt. Der VW stand zwischen 13:15 Uhr und 13:50 Uhr in einem Parkhaus in der Straße "Oberer Graben". Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Passat von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt worden war. Das unbekannte Fahrzeug verursachte einen Streifschaden an der linken Tür. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. vesZeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug oder Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

