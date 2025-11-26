Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht und Trickbetrüger unterwegs

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Elztal-Dallau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von 500 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Autofahrer zu Wochenbeginn in Dallau. Zwischen Montag, 16:30 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, hatte ein 27-Jähriger seinen VW Golf in der Oberen Augartenstraße, auf Höhe der Hausnummer 19, geparkt. In diesem Zeitraum blieb ein anderer Verkehrsteilnehmer augenscheinlich bei der Vorbeifahrt mit seinem Fahrzeug am Außenspiegel des Golfs hängen und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Obrigheim: Trickdieb unterwegs

Am Dienstagmittag wurde eine Seniorin in Obrigheim Opfer eines Trickdiebs. Gegen 12 Uhr lief die 75-Jährige über die Parkplätze im Auweg, als sich ein Mann in ihrer Nähe zunächst bückte und die Frau im Anschluss ansprach. Er gab an, soeben zwei Goldketten und einen Ring gefunden zu haben und zeigte ihr die Schmuckstücke. Im weiteren Verlauf der Unterhaltung wollte er der Seniorin die Halsketten schenken. Dies lehnte die Dame allerdings ab. Trotzdem legte er ihr die Ketten um den Hals und entwendete dabei die bereits von der Frau getragene Halskette mit Kreuzanhänger. Erst zuhause fiel der 75-Jährigen der Diebstahl auf. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Circa 50 Jahre alt - Circa 1,60 Meter groß - Dicke Figur - Braune Augen - Schwarze Haare - Trug eine schwarze Wintermütze und eine schwarze Winterjacke Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach

