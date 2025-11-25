PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Lkw-Brand und Hundebiss

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Lkw gerät in Brand

In Bad Mergentheim geriet am Montagmorgen ein Lkw in Brand. Der Fahrer hielt gegen 7 Uhr an einer roten Ampel in der Schillerstraße, als das Fahrzeug vermutlich aufgrund eines technischen Defektes Feuer fing. Der Brand zerstörte die Fahrerkabine - der Auflieger blieb weitestgehend unbeschädigt. Der Fahrer konnte sich unverletzt retten. Durch die Vollsperrung, welche im Rahmen der Räumungsarbeiten eingerichtet wurde, kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Tauberbischofsheim: Hundebiss im Wald - Zeugen gesucht

Nachdem ein 51-Jähriger am Sonntagnachmittag bei Tauberbischofsheim von einem Hund gebissen wurde, sucht die Polizei nach den bislang unbekannten Hundehaltern. Der Mann war gegen 14:20 Uhr im Wald auf dem Höhenweg spazieren, als ihm in der Nähe der Einmündung zum Kapellenweg ein Paar mit ihrem Hund entgegenkam. Dem angeleinten Hund gelang es, sich aus seinem Halsband zu befreien und den 51-Jährigen in den Unterarm zu beißen. Aus Angst vor weiteren Bissen entfernte sich der Mann schnell von der Örtlichkeit. Die Polizei Tauberbischofsheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet die bislang unbekannten Hundehalter, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden. Beide sollen etwa 50 Jahre alt gewesen sein. Der Mann hatte schwarze Haare und einen schwarzen Bart, die Frau lange dunkle Haare. Der Hund soll einem Labrador ähnlichgesehen haben.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn

