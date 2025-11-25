Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Mann wirft Böller aus Autofenster

Hohenlohekreis (ots)

B19/Kupferzell: Zeugen nach riskantem Überholmanöver und Böllerwurf gesucht

Am Montagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 19 bei Kupferzell zu einem gefährlichen Vorfall. Eine 34-Jährige fuhr gegen 16:50 von Kupferzell kommend in Richtung Künzelsau, als sie ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz trotz Gegenverkehr überholt haben soll. Die VW-Fahrerin bremste ihr Fahrzeug stark ab, um dem Überholenden so das Einscheren zu ermöglichen. Als beide Fahrzeuge im Anschluss weiterfuhren, soll der 18-Jährige kurz vor der Einmündung Gaisbach Süd einen Böller aus dem Fahrerfenster geworfen haben, der unmittelbar vor ihrem Pkw explodiert sein soll. Der Fahrer des Mercedes-Benz konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell