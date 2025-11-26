PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch und Jagdwilderei

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Am Dienstag drangen bislang Unbekannte in ein Wohnhaus in Bad Mergentheim ein. Der oder die Täter hebelten zwischen 5:45 Uhr und 15:20 Uhr die Eingangstür des Hauses in der Hofstraße auf und durchsuchten sämtliche Räume. Hierbei wurden mehrere Wertgegenstände entwendet. Die Polizei Bad Mergentheim bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Boxberg-Bobstadt: Verdacht der Jagdwilderei - Zeugen gesucht

Im Jagdbogen am Waldrand zwischen Bobstadt und Assamstadt fand ein Jäger am 14.11.25 die Überreste eines Rehs. Teile des Rehs befanden sich neben einem Feldweg etwa 50 Meter von der Kreisstraße 2877 entfernt. Der Jäger konnte die Überreste nicht zuordnen, entdeckte jedoch ein Einschussloch. Anhand der Spurenlage am Fundort steht fest, dass das Reh durch einen Schuss zu Tode kam. Wo der tödliche Schuss abgegeben wurde ist bislang unklar. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Zeitraum vor dem 14.11.25 gemacht, die zur Ermittlung des unbekannten Täters führen könnten? Hinweise nimmt die Polizei Tauberbischofsheim, Fachbereich Gewerbe / Umwelt, unter Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

