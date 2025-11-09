PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Polizei bittet um Hinweise

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 8. November 2025, kam es gegen 20:00 Uhr in der Rheinuferstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Die 56-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Rheinuferstraße in Richtung Rheinallee. Der 27-jährige Fußgänger missachtete die rote Fußgängerampel der Rheinuferstraße und wurde von der PKW-Fahrerin erfasst. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann wird gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Mayr, FZ
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

