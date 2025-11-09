PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit betrunkenem Rollerfahrer

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Samstag, den 8. November 2025, kam es gegen 23:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Rollerfahrer. Ein 60-jähriger Taxifahrer befuhr die Oberstraße in Fahrtrichtung Maudacher Straße und hielt am rechten Fahrbahnrand an, um einen Fahrgast aussteigen zu lassen. Ein 44-jähriger Rollerfahrer, der die Straße in gleicher Richtung befuhr, fuhr an dem stehenden Taxi vorbei und kollidierte mit diesem. Nach dem Unfall flüchtete der Rollerfahrer zunächst von der Unfallörtlichkeit. Der Taxifahrer konnte sich das Kennzeichen des Rollers einprägen und den hinzugerufenen Polizeibeamten mitteilen. Hierdurch konnte die Polizei den Fahrer identifizieren und dessen Roller an seiner Wohnanschrift vorfinden. Der Rollerfahrer selbst konnte durch weitere Polizeibeamte in der Notaufnahme eines nahegelegenen Krankenhauses angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem besitzt er keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung, der Verkehrsunfallflucht sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Roller wurde zudem sichergestellt. Durch den Unfall erlitt der Rollerfahrer leichte Verletzungen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 2500 EUR. Wer in einem Rauschzustand ein Fahrzeug führt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Mayr, FZ
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 09:43

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit betrunkenem Fahrradfahrer

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag, den 9. November 2025, kam es gegen 01:11 Uhr in der Maudacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem geparkten PKW. Der PKW war am rechten Fahrbahnrand geparkt als der 50-jährige Fahrradfahrer diesen auf dem Gehweg passierte und dagegen fiel. Er verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Die Polizeibeamten stellten bei dem ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 10:22

    POL-PPRP: Einbruch in Kiosk - Polizei sucht mögliche Zeugen

    Ludwigshafen-Mundenheim (ots) - Am Samstag, den 8. November 2025, brach gegen 04:35 Uhr eine unbekannte Person in einem Kiosk, in der Karolina-Burger-Str. ein und entwendete Bargeld. Eine Sicherheitsfirma bemerkte den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter unerkannt flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer den Vorfall beobachtet hat oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren