Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann geht auf vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer los - Polizei sucht mögliche Geschädigte und Zeugen

Ludwigshafen-Südliche-Innenstadt (ots)

Am Freitag, 7.November 2025, kam es gegen 22:45 Uhr auf dem Winterdorf am Platz der Deutschen Einheit zu mehreren gefährlichen Situationen. Ein 28-Jähriger löste sich aus einer Gruppe, rannte auf die Rheinuferstraße und schlug auf mindestens zwei vorbeifahrende Fahrzeuge ein. Außerdem trat er gegen einen Radfahrer und attackierte einen Lieferdienstfahrer der dem Angriff jedoch ausweichen konnte. Die Gruppe flüchtete zunächst Richtung Ludwigsplatz, konnte aber kurz darauf von Polizeikräften kontrolliert werden. Der 28-Jährige sowie zwei Begleiter verhielten sich unkooperativ und aggressiv. Gegen den 28-Jährigen wird wegen versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei sucht nun mögliche Geschädigte und Zeugen der Vorfälle. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Zeitler, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

