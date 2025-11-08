PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Jugendlicher wirft Böller auf Fahrzeuge - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 7. November 2025, warf gegen 17:00 Uhr ein bislang unbekannter Jugendlicher in der Rheinuferstr. mehrfach Böller auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Der Jugendliche soll etwa 14 bis 21 Jahre alt, klein und stämmig gewesen sein, schwarze Haare gehabt und eine weiße Daunenjacke getragen haben. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer den Vorfall beobachtet hat, Angaben zum Täter machen kann oder wessen Fahrzeug getroffen wurde, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden. Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Telefonnummer 0621 963 24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Zeitler, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz

