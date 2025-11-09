Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit betrunkenem Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 9. November 2025, kam es gegen 01:11 Uhr in der Maudacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem geparkten PKW. Der PKW war am rechten Fahrbahnrand geparkt als der 50-jährige Fahrradfahrer diesen auf dem Gehweg passierte und dagegen fiel. Er verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Die Polizeibeamten stellten bei dem Fahrradfahrer einen Alkoholwert von 1,35 Promille fest, weshalb ihm im Anschluss eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen wurde. Wer in einem Rauschzustand ein Fahrrad führt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

