Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kiosk - Polizei sucht mögliche Zeugen

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Samstag, den 8. November 2025, brach gegen 04:35 Uhr eine unbekannte Person in einem Kiosk, in der Karolina-Burger-Str. ein und entwendete Bargeld. Eine Sicherheitsfirma bemerkte den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter unerkannt flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden. Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Telefonnummer 0621 963 24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell