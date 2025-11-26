Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brand in Wohnung, Verletzte bei Unfall, Trickbetrüger und Jugendliche bei Unfall schwer verletzt

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Vergessenes Essen löst Brand aus Im Ofen vergessenes Essen löste am Dienstagabend in Heilbronn einen Feuerwehreinsatz aus. Gegen 17:10 Uhr verlies die Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Christophstraße für kurze Zeit ihre Wohnung, während sie Essen im mit Holz befeuerten Ofen hatte. Als die Frau zurückkehrte, hatte ein Holzregal neben dem Ofen Feuer gefangen. Ein Löschversuch der Bewohnerin und zwei weiterer Frauen scheiterte, weshalb die Feuerwehr zu Hilfe gerufen und von den Einsatzkräften die Flammen gelöscht wurden. Eine der drei Frauen wurde leicht verletzt. Nach den Löscharbeiten konnten alle zuvor evakuierten Bewohner das Gebäude wieder betreten. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Schwaigern: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend bei Schwaigern. Gegen 19:30 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Opel auf der Landesstraße 1107 von Massenbach in Richtung Schwaigern unterwegs, als er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Anschließend fuhr er circa 40 Meter über ein Feld, bis der Opel in einem Bachbett zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht, sein 18-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Neckarsulm-Obereisesheim: Vorsicht vor Trickbetrüger Am Montagmorgen wurde eine Seniorin in Obereisesheim von einem Trickbetrüger bestohlen. Die 84-Jährige befand sich gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Silcherstraße, als plötzlich ein Mann neben ihr auftauchte und ihr, ohne zu fragen, einen Ring an den Finger steckte. Noch bevor die Frau reagieren konnte, legte der Unbekannte ihr auch eine Kette um den Hals. Hierbei entfernte er die Goldkette, welche sein Opfer bereits trug. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Circa 30 bis 35 Jahre alt - Circa 1,75 Meter groß - Schlank - Dunkle Haare - Sprach gebrochen Deutsch Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen oder hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710an das Polizeirevier Neckarsulm.

Neuenstadt am Kocher: Jugendliche bei Unfall lebensgefährlich verletzt Am Mittwochmorgen wurde bei einem Unfall in Neuenstadt am Kocher eine Jugendliche lebensgefährlich verletzt. Gegen 7:45 Uhr befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Mercedes die Öhringer Straße aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Innenstadt. Auf Höhe einer Bäckerei betrat das 14-jährige Mädchen, vermutlich weil es das herannahende Fahrzeug übersehen hatte, die Fahrbahn. Die Mercedes-Fahrerin konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und kollidierte mit dem Mädchen. Die Jugendliche zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

