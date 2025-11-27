PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Diebstähle aus Fahrzeugen und Einbruchsversuch

Hohenlohekreis (ots)

Neuenstein: Vollendete sowie versuchte Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen - Hinweise erbeten

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Neuenstein sowie im Stadtteil Eschelbach zu mehreren Diebstählen und Diebstahlsversuchen aus unverschlossenen Fahrzeugen. Unbekannte nutzten die Dunkelheit und offenbar auch die Gelegenheit um Autos, die in der Neuensteiner Lindenstraße, im Steigersbrünnle und im Zanderweg abgestellt waren, nach möglichem Diebesgut zu durchsuchen. Auch in der Kelterstraße und im Beerenweg in Eschelbach, machten sich die Diebe an zwei Fahrzeugen zu schaffen. Die unbekannten Tatverdächtigen, die in Neuenstein am Werk waren, können aufgrund von Videoaufzeichnungen wie folgt beschrieben werden: Zwei männliche Personen, von denen einer eine auffällig orangene/rote Jacke trug. Zudem verdeckten beide ihre Gesichter mit blauen, medizinischen Masken. Personen, die in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Pfedelbach: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

Am Mittwoch kam es in Pfedelbach zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang Unbekannter versuchte im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 23:30 Uhr gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Schubertstraße zu öffnen und einzudringen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch an der vorhandenen Sicherung am Türgriff, sodass dem Täter der Zugang zum Gebäude verwehrt blieb. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schubertstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

