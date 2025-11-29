Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gebäudebrand - keine Personen verletzt

Boxberg/Main-Tauber-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen gegen 06.30 Uhr brach in einem Möbelfachgeschäft in Boxberg ein Feuer aus. Es handelt sich um ein freistehendes Gebäude, das auch bewohnt wird. Es wurde niemand verletzt. Die Zufahrten zum Brandobjekt wurden gesperrt. Zum Gebäudeschaden kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Polizei Tauberbischofsheim ermittelt. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell