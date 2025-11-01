Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Königstraße

Paderborn (ots)

Am frühen Samstagmorgen, des 01.11.2025 wurde die Feuerwehr Paderborn um 02:58 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus in der Königstraße in Paderborn alarmiert. Schon auf der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Vier Personen wurden von der Feuerwehr gerettet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte die starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss lokalisiert werden. Zwei Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Balkon und waren durch den Rauch bedroht. Nach ihren Angaben sollten sich noch zwei weitere Personen in der Brandwohnung aufhalten.

Unverzüglich wurde die Menschenrettung eingeleitet. Die beiden Personen vom Balkon wurden über die Drehleiter in Sicherheit gebracht. Zeitgleich drangen zwei Trupps unter Atemschutz in die Brandwohnung vor, um die vermissten Personen zu suchen. Diese wurden in noch rauchfreien Zimmern aufgefunden und ins Freie geführt. Das Feuer in einer Küche konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Mit Hilfe von Überdrucklüftern wurde dabei der Treppenraum entsprechend rauchfrei gehalten.

Alle vier Bewohner der betroffenen Wohnung wurden durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Wohnung ist infolge der Brand- und Raucheinwirkung derzeit nicht bewohnbar. Weitere Wohnungen des Gebäudes wurden kontrolliert, es waren keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich.

Aufgrund des Schadensfeuer und die damit verbundene Ausbreitung wurde im Laufe des Einsatzes die Wohnung vollständig stromlos geschaltet. Die Bewohner wurden durch das Ordnungsamt in ei- nem Paderborner Hotel untergebracht.

Der Einsatz konnte gegen 05:00 Uhr nach etwa 2 Stunden beendet werden. Zu diesem Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord auch die ehrenamtlichen Löschzüge Stadtmitte und Stadtheide allarmiert.

Neben der Feuerwehr und der Polizei waren drei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort.

